Перший мундіаль, проведений на африканському континенті та ганьба Бразилії. Історія чемпіонатів світу. ФОТО. ВІДЕО

Огляд двох останніх на даний момент чемпіонатів світу





Чемпіонат світу з футболу 2010 року

Господарі турніру: Південно-Африканська Республіка.

Терміни проведення: 11 червня – 11 липня.

Кількість учасників: 32.

Чемпіон: Іспанія.

Бомбардири: Томас Мюллер (Німеччина), Давид Вілья (Іспанія), Уеслі Снейдер (Голландія), Дієго Форлан (Уругвай) – по 5 м'ячів.

Кращий гравець – Дієго Форлан (Уругвай).

Чемпіони світу 2010 – Іспанія

Відбірковий турнір

Представництво європейських збірних на чемпіонаті світу скоротилося ще на одну команду. У відборі великих сенсацій не сталося, але такі команди як Швеція, Чехія, Туреччина та Хорватія зайняли в своїх групах треті місця, і, відповідно навіть не могли грати стикові матчі.

У плей-офф португальці двічі з однаковим рахунком 1:0 здолали збірну Боснії і Герцеговини, греки після домашньої нульової нічиєї зі збірною України несподівано для багатьох перемогли в Києві, а ось в матчі Франція – Ірландія трапився скандал.

Здавалося, що після гостьової перемоги 1:0 французи можуть відчувати себе спокійно, але в середині першого тайму матчу-відповіді Роббі Кін забив гол, і довелося грати додатковий час, де Террі Анрі віддав гольовий пас на Вільяма Галласа рукою з офсайду, але шведський арбітр Мартін Ханссон гол зарахував. Скандал, що вибухнув ні до чого не привів.

Запекла боротьба розгорнулася в Південній Америці. Тільки в останньому турі збірна Аргентини завдяки перемозі в Монтевідео обійшла Уругвай в боротьбі за четверту пряму путівку. Уругвайці вирушили в стикові матчі і повинні дякувати за це збірну Чилі, яка в нічого не значущому для себе матчі перемогла Еквадор, завдяки чому Уругвай залишився на п'ятій сходинці в таблиці.

Від Африки в цей раз, мабуть, поїхали всі найсильніші збірні, хоча у відбірковому турнірі не обійшлося без драм. У фінальній групі «В» (всього таких груп було п'ять, переможці кожної потрапляли на чемпіонат безпосередньо) перед останнім матчем збірна Тунісу, випереджала Нігерію на два очки, несподівано програла в гостях команді Мозамбіку 0:1. Нігерійці ж у сою чергу, здобули вольову перемогу в Кенії 3:2. Вражаюче, але вирішальні голи в обох зустрічах було забито на одній і теж 83-й хвилині!

Ще крутіше сюжет вийшов в групі «С», де збірні Алжиру і Єгипту набрали однакову кількість очок при повністю ідентичних додаткових показниках. У додатковому матчі з рахунком 1: 0 перемогли алжирські футболісти. Фішка в тому, що в матчі останнього туру Єгипту потрібно було перемагати Алжир з рахунком 2:0 для того, що б зрівнятися в таблиці, або з різницею в три і більше м'ячі (можна було 3:1, 4:2 і т.д .), що посісти перше місце. Єгиптяни перемогли 2:0, забивши другий м'яч другий гол на п'ятій доданій хвилині!

У зоні КОНКАКАФ, за традицією, перші два місця залишилися за командами США і Мексики, а третє посів Гондурас, який випередив збірну Коста-Ріки за різницею забитих і пропущених м'ячів. Дякувати за це вони повинні американців, які в матчі останнього туру на четвертій доданій хвилині вирвали нічию у збірної Коста-Ріки, відправивши її в стикові матчі, де «Тікос» поступилися збірній Уругваю.

Вперше проходила відбір в азіатській зоні команда Австралії, чи не випробувала будь-яких проблем в кваліфікації, як втім, і два інших фаворита – Японія і Південна Корея. Четвертим учасником від Азії несподівано стала північнокорейська збірна.

Леопард Закумі – талісман чемпіонату

А команда Бахрейну грала стикові матчі зі збірною Нової Зеландії, але поступилася за сумою двох зустрічей (0:1 і 0:0).

Путівки розподілилися наступним чином:

Європа – 13 країн.

Південна Америка – 5.

Північна і Центральна Америка – 3.

Азія – 4.

Африка – 6.

Океанія – 1.

Фінальна частина

Церемонія відкриття, що пройшла 11 червня на стадіоні « Соккер Сіті »в Йоганнесбурзі вийшла яскравою і барвистою, тут організаторам потрібно віддати належне, адже здивувати на такому заходах кого-небудь вже досить складно, але африканцям це вдалося.

Церемонія відкриття чемпіонату

Офіційним м'ячем чемпіонату став «Jabulani», виготовлений компанією «Адідас». Його відразу не злюбили багато воротарів. Як показали спеціальні дослідження, «Джабулані» після набору швидкості понад 72 км / год, ставав зовсім непередбачуваним і летів, куди хотів.

Спеціально до чемпіонату були випущені золоті монети номіналом 10 доларів.

Гімн чемпіонату – пісню «Time For Africa» виконала Шакіра – подружка чемпіона світу іспанця Піке.

Уже на матчі відкриття глядачів, як мінімум, всіх не африканців, чекав неприємний сюрприз. Місцеве розвага – вувузели, що видають монотонний дратівливий звук стали кошмаром для незвичних вух.

В принципі, вони використовувалися на Кубку конфедерацій-2009, але цей турнір ні в яке порівняння не йде з чемпіонатом світу, так що про наявність такої засідки більшість гостей чемпіонату і телеглядачів просто не знали.

Що стосується самого матчу, то в першому таймі мексиканці впевнено тримали гру під контролем, але забити не змогли. В кінці першого тайму південноафриканці осміліли, а на початку другого і зовсім відкрили рахунок.

Мексика відігралася в кінці матчу, коли після стандарту відразу три гравці виявилися на самоті перед воротами Ітумеленг Кунео, але Рафа Маркес не став ділитися м'ячем, а спокійно вразив ворота. Футболісти ПАР навіть могли вирвати перемогу, але мексиканців врятувала штанга.

В цілому матч спростував думку скептиків, про те, що команда господарів виявиться не конкурентоспроможною.

Склади груп

Група A: ПАР, Франція, Мексика, Уругвай.

Група B: Аргентина Греція, Нігерія, Південна Корея.

Група C: Англія, Словенія, США, Алжир.

Група D: Німеччина, Сербія, Гана, Австралія.

Група E: Голландія, Данія, Камерун, Японія.

Група F: Італія, Словаччина, Парагвай, Нова Зеландія.

Група G: Бразилія, Португалія, Кот д'Івуар, Північна Корея.

Група H: Іспанія, Швейцарія, Чилі, Гондурас.

Група A

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Уругвай 1:0 3:0 0:0 2 1 0 4-0 7 2 Мексика 0:1 1:1 2:0 1 1 1 3-2 4 3 ПАР 0:3 1:1 2:1 1 1 1 3-5 4 4 Франція 0:0 0:2 1:2 0 1 2 1-4 1

Другий матч в цій групі також завершився нічиєю. Розчарували обидві команди: французи збивалися на індивідуальні дії, а Уругвай атакував тільки за допомогою довгих передач в розрахунку на індивідуальні дії Дієго Форлана і Луїса Суареса.

Правда, у другому турі уругвайці виправилися. Оскар Табарес поставив до складу Едісона Кавані, мабуть вважаючи, що схеми схемами, а тримати такого форварда на лавці просто грішно. В результаті оборона африканської збірної не впоралася із зоряним тріо, а Дієго Форлан зробив дубль. Правда, великої поразки «Бафана-Бафана» все ж не заслуговувала, а два голи уругвайців припали на останні 10 хвилин матчу.

Матч-відкриття. ПАР – Мексика

Збірна Мексики впевнено розібралася з командою Франції, яка знову нічим себе не проявила, а після цього матчу Ніколя Анелька був відрахований з команди за критику на адресу головного тренера.

Ситуація в групі складалася таким чином, що нічийний результат у матчі Уругвай – Мексика виводив обидві збірні в наступний раунд. До честі команд, вони не стали розписувати нічию, правда, при рахунку 1:0, ні ті, ні інші особливого завзяття не виявляли, так як і цей рахунок їх влаштовував.

А ось у господарів з'явився нехай невеликий, але, шанс. До моменту голи Суареса мексиканцям футболісти збірної ПАР вигравали у Франції 2:0. Для виходу в 1/8 фіналу їм було необхідно забивати ще два, для чого був ще цілий тайм. Але навіть така розібрана збірна Франції більше не пропустила, а Малуда забив єдиний для команди гол на чемпіонаті.

Таким чином, збірна ПАР стала першою командою – господаркою чемпіонату, яка не змогла подолати груповий етап. Що стосується збірної Франції, то її було абсолютно не жаль – французи отримали те, що заслужили. Дивного тут нічого немає, якщо на чолі команди стоїть людина, яка вибирає гравців за знаком Зодіаку. І не потрібно говорити про те, що Раймон Доменек приніс Франції срібло чемпіонату світу 2006 року – його принесли постарілі лідери на чолі з Зіданом, на заході кар'єри несподівано зігравши на межі можливого.

Група B

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Аргентина 4:1 2:0 1:0 3 0 0 7-1 9 2 Південна Корея 1:4 2:0 2:2 1 1 1 5-6 4 3 Греція 0:2 0:2 2:1 1 0 2 2-5 3 4 Нігерія 0:1 2:2 1:2 0 1 2 3-5 1

Аргентина впевнено виграла групу. Дієго Марадона побудував команду навколо Лео Мессі, віддавши перевагу «фантазісти». Саме тому він не включив заявку таких бійців, як Хав'єр Дзанетті, Естебан Камбьяссо, Фернандо Гаго. У групі це прокатали, подивимося, як буде далі.

Гол Суареса в ворота Мексики

Друге місце дісталося південнокорейцям, які в першому турі зуміли обіграти збірну Греції, а в останньому – взяти необхідну очко в матчі зі збірною Нігерії.

Греки, які виглядали в першому матчі безпорадно, у зустрічі з Нігерією змінилися і здобули вольову перемогу, в чому їм допомогли Сані Кайта, який заробив дурне видалення на 35-й хвилині і Вінсент Еньяма, що не стримав нескладний м'яч після дальнього удару, після чого першим на м'ячі був Торосидіс. Можливо, греки зуміли б повторити свій улюблений трюк: «виповз з групи в самий останній момент самим неймовірним чином», але занадто сильний був останній суперник.

Група C

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 США 1:1 2:2 1:0 2 1 0 4-3 9 2 Англія 1:1 1:0 0:0 1 2 0 2-1 5 3 Словенія 2:2 0:1 1:0 1 1 1 3-3 1 4 Алжир 0:1 0:0 0:1 0 1 2 0-2 1

Збірній Англії все дружно пророкували впевнене перше місце, однак скептики, а таких знайшлося , багато, вказували на непоступливість кожного з їхніх суперників по групі.

Так і вийшло – Англія не змогла виграти у США і Алжиру (правда, американцям допоміг Роберт Грін, який пропустив «метелика» від Клінта Демпсі), а потім з мінімальним рахунком обіграла Словенію. У тій зустрічі все висіло на волосині – один удар або рикошет залишили б збірну Англії за бортом плей-офф.

Автор хет-трику Гонсало Ігуаїн

Збірна США в черговий раз продемонструвала вольові якості. Якщо в щоглі з англійцями вони відігралися за допомогою голкіпера суперника, то нічия проти Словенії після 0: 2 в першому таймі – повністю їх заслуга. Більш того, в тій зустрічі Алтідор забив і третій, переможний м'яч, з якогось дива не зарахований суддівською бригадою. А в матчі з Алжиром нульова нічия, яка не влаштовує обидві збірні, трималася до другій доданій хвилині, коли Лендон Донован забив переможний гол.

Що стосується невдах групи. Алжир, продемонструвавши самовіддачу і вишкіл, не досяг успіху в творенні, а збірна Словенії в невихід з групи винна сама. Спочатку вони втратили перемогу в матчі з США, а потім нічого не зробили для того, що б переломити хід матчу з англійцями, мабуть, покладаючись на який влаштовував їх паралельної зустрічі. До речі, після фінального свистка матчу з Англією, словенці вже почали радіти виходу в наступне коло, але тут-то і прийшло повідомлення про гол Донована.

Група D

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Німеччина 1:0 4:0 0:1 2 0 1 5-1 6 2 Гана 0:1 1:1 1:0 1 0 2 2-3 4 3 Австралія 0:4 1:1 2:1 1 1 1 3-6 4 4 Сербія 1:0/td> 0:1 1:2 1 0 2 2-3 3

Після першого туру, коли німці розгромили збірну Австралії, а команда Гани переграла млявих і безвольних сербів, здавалося, що в цій групі все ясно. Але це тільки здавалося – перетворять серби обіграли німців, а збірна Австралії, більше години граючи вдесятьох, відстояла нічию в матчі з африканською командою.

В останньому турі ганців влаштовувала нічия, іншим була потрібна тільки перемога, причому австралійцям навіть вона нічого не гарантувала. У підсумку далі пройшли збірні Гани і Німеччини, причому у зустрічі цих команд був зафіксований унікальний випадок – вперше два рідних брата вийшли один проти одного в матчі національних збірних.

Брати Боатенги

Діти вихідців з Африки, які народилися в Німеччині, брати Боатенг зробили різний вибір: старший, Кевін-Прінс, вибрав історичну батьківщину, а молодший, Жером, залишився вірним виховала його країні. Німці перемогли з мінімальним рахунком, що влаштувало обидві команди, оскільки мінімальна перемога Австралії не вирішила їх проблем з різницею м'ячів.

Сербів знову нібито підмінили, вони зовсім не нагадували команду, яка обіграла німців. А збірна Гани встановила унікальною досягнення – команда вийшла з групи, не забивши жодного року з гри.

Група E

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Нідерланди 1:0 2:0 2:1 3 0 0 5-1 9 2 Японія 0:1 3:1 2:1 2 0 1 4-2 6 3 Данія 0:2 1:3 2:1 1 0 2 3-6 3 4 Камерун 1:2 0:1 1:2 0 0 3 2-5 0

Тут відбулося класичне, якщо так модно висловитися, розшарування збірних – Голландія виграла три матчу, Камерун, в свою чергу, програв всі зустрічі.

Даніель Аггер в атаці

Долю другої путівки в очному поєдинку вирішували збірні Данії та Японії, причому робили вони це в останньому турі, а японців влаштовувала нічия. Однак до середини першого тайму «самураї» повели 2:0 (перший гол шикарним ударом зі штрафного забив півзахисник московського ЦСКА Кейсуке Хонда). Відроджена було після голу Даль-Томасона на 81-й хвилині інтрига, була вбита голом Окадзакі вже через 6 хвилин.

Група F

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Парагвай 2:0 1:1 0:0 1 2 0 3-1 5 2 Словаччина 0:2 1:1 1:1 1 1 1 4-5 4 3 Нова Зеландія 0:0 1:1 1:1 0 3 0 2-2 3 4 Італія 1:1 2:3 1:1 0 2 1 4-5 2

В цій групі відбулося відразу дві сенсації – діючі чемпіони світу італійці посіли останнє місце в групі, а збірна Нової Зеландії не програла жодного матчу. У матчі зі словаками браві новозеландські хлопці врятувалися в доданий час, італійців і зовсім змусили відіграватися, а з Парагваєм зіграли 0: 0. Трішечки удачі і ми могли бачити їх у 1/8 фіналу.

Сенсаційна перемога Словаччини

Що стосовно італійців, то пояснити їх провал досить важко. Команда начебто намагалася, гравці все робили правильно, а результат на табло. Правда, вже в першому матчі вони позбулися Буффона, але це не виправдання. Джіджі, звичайно, великий, але одним його відсутністю не вихід з такої групи не поясниш.

Парагвайці у властивій їм манері, взяли свої очки, і якщо бути до кінця чесним, в останньому матчі проти Нової Зеландії особливо і не напружувалися. Що стосується словаків, то матч проти Італії став на той момент найкращим в не дуже довгу історію цієї збірної.

Група G

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Бразилія 0:0 3:1 2:1 2 1 0 5-2 7 2 Португалія 0:0 0:0 7:0 1 2 0 7-0 5 3 Кот д'Івуар 1:3 0:0 3:0 1 1 1 4-3 4 4 КНДР 1:2 0:7 0:3 0 0 3 1-12 0

Збірній Кот д'Івуару, складеної з класних гравців, як і чотири роки тому, знову не пощастило з жеребом. Тоді івуарійці виявилися в одній групі з Аргентиною і Голландією, зараз з Португалією і Бразилією.

Виступили вони більш ніж гідно, але Португалія зуміла забити 7 м'ячів у ворота північнокорейської збірної. І в останньому турі команда Кот д'Івуару мала крупно обігравати КНДР і сподіватися на перемогу Бразилії. В результаті не сталося ні того, ні іншого.



Група HБразильська ж збірна під керівництвом Карлоса Дунги нагадувала армію. Потужна, дисциплінована команда, чітко виконує тренерську установку з мінімумом імпровізації – її Дунга вибудував за своїм образом і подобою. Крім цих якостей він прищепив команді раціоналізм, ось і не стали бразильці напружуватися в останньому матчі проти Португалії.

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Іспанія 2:1 0:1 2:0 2 0 1 4-2 6 2 Чилі 1:2 1:0 1:0 2 0 1 3-2 6 3 Швейцарія 1:0 0:1 0:0 0 1 2 0-3 4 4 Гондурас 0:2 0:1 0:0 0 1 2 0-3 1

Діючі чемпіони Європи іспанці почали турнір з несподіваної поразки від команди Швейцарії, але потім виправилися, і, перемігши збірні Гондурасу та Чилі, зайняли перше місце в групі.

Чилійці стали не те що б відкриттям чемпіонату, всі, хто хоч трохи стежив за європейським футболом, знав, звідки збираються ці хлопці. Але все ж саме тоді по справжньому засвітилися Клаудіо Браво, Артуро Відаль, Алексіс Санчес.

Фернандес забиває Іспанії

Гондурас гідно виглядав в перших двох матчах, а останньому турі і зовсім грюкнув дверима, не давши себе обіграти збірної Швейцарії. Швейцарцям ж було прикро: обіграти здавалася непереможною Іспанію, а потім взяти всього очко в матчах з Чилі та Гондурасом, такого, як то кажуть, і ворогу не побажаєш. Але це чемпіонат світу, і, як би банально це не звучало, слабких команд тут немає.

Поводячи підсумок групового етапу в цілому, не полінуюся знову сказати: на мундіалях стало занадто багато слабких команд. Зачем Африке шесть мест, если в плэй-офф в состоянии выйти только одна команда? За тем же Гондурасом или Новой Зеландией было интересно наблюдать только из-за экзотики, сами же сборные, помимо бойцовских качеств, ничего не продемонстрировали. КНДР проиграла все матчи, в том числе получив 0:7 от Португалии.

1/8 фіналу

Уругвай – Південна Корея 2:1 (1:0)

Уругвай. Південна Корея, США, Гана – турнірна сітка склалася таким чином, що одна з цих команд гарантовано виявлялася в півфіналі. Тренер уругвайців Оскар Табарес, під чиїм керівництвом уругвайці в останній раз у своїй історії виходили в плей-офф в далекому 1990 році, остаточно зробив ставку в атаці на дії трійки Кавані – Суарес – Форлан.

І, як з'ясувалося, не прогадав, індивідуальна майстерність на цей раз виявився сильнішою за командний дух і впертість корейців. Обидва голи на рахунку Луїса Суареса, причому якщо в першому випадку він завершив комбінацію, в якій взяла участь вся атакуюча трійка і не обійшлося без помилки воротаря корейців, то другий виключно його заслуга – шикарний удар з лінії штрафної.

Гана – США 2:1 (1:0, 0:1, дод. час 1:0)

Гол-фантом Френка Лемпарда

За схожим сценарієм розвивався і цей матч. У Гани більше індивідуально сильних футболістів, американці ж сповна продемонстрували свою бойовитість.

Але тут основного часу матчу суперникам не вистачило – на гол Боатенга точним ударом з пенальті відповів Донован. Але в додатковий час Асамоа Гьян, забив і третій гол на турнірі, причому, на відміну від перших двох разів, зробив це з гри.

Німеччина – Англія 4:1 (2:1)



Незабаром Френк Лемпард ударом з-за меж штрафного забив другий гол і це бачили всі, крім суддівської бригади. М'яч не те що перетнув лінію воріт, а зробив це на добрі півметра.Матч непримиренних суперників міг би стати кращим на турнірі, але в справу втрутилися арбітри. На кінець півгодини у німців відзначилися Клозе і Подольські, але центральний захисник Апсон швидко скоротив розрив в рахунку.

А в другому таймі німці двічі зловили англійців на контратаках, які завершував Томас Мюллер.

Аргентина – Мексика 3:1 (2:0)

Відчуття «дежа-вю» як би переслідувало збірну Аргентини. Як і чотири роки тому, в 1/8 фіналу вони пройшли збірну Мексики, а в чвертьфіналі їх знову чекає збірна Німеччини.

На відміну від 2006 року, коли перемога над мексиканцями була здобута лише в додатковий час, Аргентина перемогла впевнено, дозволивши супернику відзначитись лише раз.

Тевес забиває з офсайду

Все добре якби не одне але. У момент першого гола Карлос Тевес знаходився в метровому офсайді перед порожніми воротами. Спочатку Роберто Розетті показав на центр, потім побіг радитися з боковим арбітром, і зарахував гол. А величезне табло стадіону в цей час демонструвало повтор, на який і вказували мексиканські футболісти італійському рефері.

Другий гол мексиканці привезли собі самі – Гонсало Ігуаїн перехопив необачний пас захисника і подвоїв рахунок ще в першому таймі.

Нідерланди – Словаччина 2:1 (1:0)

Словаки, що дебютували на мундіалях, вже виконали свою задачу, а тому були надзвичайно небезпечні. Але всі їхні плани сплутав швидкий гол Роббена, забитий у фірмовому стилі: фланговий прохід, зміщення в центр, кинджальний удар.

В кінці матчу збірна Словаччини пішла вперед, але пропустила контратаку, а гол Віттека з пенальті на четвертій доданій хвилині, мав значення лише для статистиків.

Бразилія – Чилі 3:0 (2:0)

Бразилія – Чилі

Збірна Чилі на груповому етапі продемонструвала відмінну гру, і навіть великий Йохан Кройф назвав чилійців найцікавішою командою чемпіонату.

Але «солдати Дунги» суперника ніби як і не помітили – Жуан і Луїс Фабіано забили по голу на 33-й і 38-й хвилинах, після чого збірна Бразилії спокійно довела матч до перемоги, а Робіньо блиснув обвідним ударом.

Парагвай – Японія 0:0, по пенальті 5:3

Про цей матч і розповісти-то особливо нічого. Команди боялися пропустити і не йшли вперед великими силами, більше сподіваючись на стандарти. Моменти були, парагвайців один раз навіть врятувала перекладина, але десь з 70-ї хвилини ймовірність нульовою нічиєю почала стрімко зростати, оскільки суперники фактично зупинилися.

У серії пенальті парагвайці били без промаху, а ось у збірної Японії схибив Юіті Комано – вдруге за Парагвай зіграла поперечина.

Іспанія – Португалія 1:0 (0:0)

Гол Вільї португальцям

Дивно беззубою командою виглядали на турнірі португальці. Якщо відкинути матч з Північною Кореєю, де вони зуміли забити аж сім голів, то збірна Португалії не змогла відзначитися жодного разу.

Ось і в цьому матчі ні Кріштіану Роналду, ні його партнери не могли пробити Касільяса, хоча тому й довелося попрацювати. У іспанців же один зі своїх моментів реалізував Давид Вілья, який забив вже свій четвертий гол на турнірі.

Чвертьфінали

Нідерланди – Бразилія 2:1 (0:1)

Збірну Бразилії, а точніше, її головного тренера, Карлоса Дунгу, нещадно критикували на Батьківщині. Критикували за обережну тактику, гру з двома опорними півзахисниками і одним форвардом, невластиві бразильцям дії другим номером. Але поки тренер давав результат пред'явити йому, за великим рахунком, не було чого.

Чвертьфінал. Нідерланди – Бразилія 2:1

Що стосується особистих вражень, то бачити таку Бразилію було незвично, але, з іншого боку, абсолютно незрозуміло було, за рахунок чого їх можна обіграти. Уявіть команду технарів, більшість з яких ще й потужні фізично. І ця команда чудово взаємодіє і грамотно грає тактично.

Але, виявилося, обіграти їх можна. Фатальним для бразильців стало повернення в склад півзахисника «Ювентуса» Феліпе Мело, що пропускав матч з Чилі через травму. Правда, спочатку він віддав шикарний пас Робіньо і той відкрив рахунок. У першому таймі бразильці володіли перевагою і цілком могли остаточно вирішити результат матчу.

Але на початку другої половини рядовий закид Уеслі Снейдера в штрафну призвів до голу: з воріт вийшов Жуліо Сезар, зіткнувся з Феліпе Мело, і м'яч прошмигнув у ворота. А потім 170-сентіметровий Снейдер, незрозуміло для чого прийшов на розіграш кутового, просто, навіть не вистрибуючи, підставив голову під м'яч після навісу Роббена і записав на свій рахунок другий гол.

На 72-й хвилині Феліпе Мело заробив пряму червону картку, після чого бразильці впали в якийсь ступор, по суті, так і не створивши жодного моменту для того, аби зрівняти рахунок.

Уругвай – Гана 1:1 (0:1, 1:0, доп. час 0:0), по пенальті 4:2

Луїс Суарес рядує ворота

Драма, що сталася в додатковому часі цього матчу, не нагадувала нічого з раніше баченого. Втім, про все по порядку. Природно, що команди були обережними, проте матч не був таким нудним, як наприклад зустріч Японії і Парагваю в попередньому колі.

У доданий до першого тайму час Саллі Мунтарі, перебуваючи метрів за 40 від воріт і не бачачи варіантів продовження атаки, просто пробив що є сили. М'яч полетів по хитромудрий траєкторії, а закритий захисниками Муслера запізнився з кидком. Уругвай відігрався на початку другого тайму після удару Форлана зі штрафного.

А остання затяжна атака збірної Гани на останній хвилині додаткового часу привела до призначення пенальті – Боатенг бив вже в залишені Муслерою ворота, а «змінив» його Суарес вибив м'яч руками. З пенальті і червоною карткою навіть ніхто і не сперечався, але Асамоа Гьян, вже реалізував на чемпіонаті два 11-метрових, цього разу влучив м'ячем у поперечину, і ридання видаленого Суареса на кромці поля враз змінилися радістю.

Гра перейшла у серію пенальті. Другий раз Гьян не схибив, але Муслера зумів відбити Джона Менс і Домініка Адійя, а вирішальний пенальті Себастьян Абреу забив піжонської «панєнкою».

Німеччина – Аргентина 4:0 (1:0)

Томас Мюллер відкриває рахунок

Вдруге поспіль ці збірні зустрічалися в чвертьфіналі, ось тільки в цей раз це було зіткнення різних ідеологій. Потужна дисциплінована Німеччина проти Аргентини, чия гра будувалася повністю на імпровізації.

Марадона планував зробити те, що зробив Карлос Білардо в 1986 році. Тоді він прилетів в Неаполь, переговорив з Дієго, довірив йому право вибору гравців і тактики гри, і Марадона приніс країні Кубок світу. Те ж саме він зробив, бувши тренером, саме тому на турнір не поїхали деякі перевірені бійці, і всі передматчеві установки Марадони зводилися до одного «віддайте м'яч Мессі, він знає, що з ним зробити».

Дієго не врахував двох обставин – з 1986 року гра здорово змінилася, і те, що Мессі – це далеко не Марадона, що особливо помітно, якщо порівнювати їх партнерів – ді Марія, Тевес, Ігуаїн, Агуеро набагато вище класом своїх попередників.

І Німеччина заслужено розбила архаїчних аргентинців, швидкий гол Мюллера дозволив німцям використовувати контратаки, що вони зробили з безжальним блиском. А перший гол став для збірної Німеччини 200-м в фінальних стадіях світових першостей.

Іспанія – Парагвай 1:0 (0:0)

Іспанія - Парагвай

Збірна Парагваю на цьому чемпіонаті повністю підтвердила реноме одного з найбільш закритих команд світу. За чотири матчі парагвайці пропустили тільки один гол, зробили більше всіх фолів, набігали більше, ніж інші чвертьфіналісти, сумарну кількість кілометрів, але залишилися останніми за кількістю завданих ударів по воротах.

І в цій зустрічі вони в'зали іспанців по руках і ногах, пресингуючи по всьому полю, а на 58-й хвилині заробили пенальті. І тут Іспанію врятував Ікер Касільяс, який відбив удар Оскара Кардосо. Втім, іспанці відповіли тією ж монетою – Хаві не зміг переграти Вільяру. Перший раз він забив, але арбітр вказав на необхідність перебити, оскільки хтось із іспанців до удару вбіг до карного майданчика.

У кінцівці втомлені парагвайці пропустили атаку – Іньєста після сольного проходу виклав м'яч Педро, той пробив у штангу, а Вілья був першим на добиванні.

Півфінали

Нідерланди – Уругвай 3:2 (1:1)

Дієго Форлан – кращий гравець турніру

Перед матчем обидві команди зазнали втрат через травми і дискваліфікації. Але якщо тренер голландців Берт ван Марвейк обійшовся замінами по позиціях, то Оскар Табарес, що володіє більш скромними ресурсами, змушений був змінювати схему гри. Особливо значущими виявилися втрати Дієго Лугано і Луїса Суареса.

У першому таймі команди обмінялися голами, а в другому дався взнаки вищий індивідуальний клас помаранчевих – на 70-й і 73-й хвилинах Снейдер і Роббен вирішили результат протистояння. Правда, у випадку з другим голом голландців суддівська бригада узбецького арбітра Равшана Ірматова, якого вважали чи не найкращим на мундіалі, не помітила офсайд у Робіна ван Персі, який м'яча хоч і не торкався, але в епізоді брав участь.

Так Європа продемонструвала все зростаючу перевагу над Південною Америкою – жодного матчу в плей-офф південноамериканці у європейських збірних виграти не змогли.

Іспанія – Німеччина 1:0 (0:0)

Тут зустрічалися дві головні сили в європейському футболі і багато хто бачив майбутнього чемпіона світу саме в переможці цієї пари. Два роки тому іспанці перемогли німців у фіналі європейської першості і на початок мундіалю їх шанси на перемогу в турнірі котирувалися вище, але феєричні перемоги збірної Німеччини над Англією та Аргентиною зробили її фаворитом півфіналу.

Пуйоль виводить Іспанію в фінал

Але матч показав, що німці ще не дотягують до рівня іспанської збірної. Ні, з класом гравців і рівнем організації гри у них все нормально, але в очному протистоянні якусь невловиму перевагу в швидкості прийняття рішень і їх виконання, безсумнівно, було у «червоної фурії». Це відбилося в тому, що при рівних показниках (володіння м'ячем, порушення, стандарти), іспанці били по воротах в три рази частіше.

А на 73-й хвилині Карлес Пуйоль головою замкнув подачу Хаві з кутового. Пішовши вперед німці стали пропускати контратаки, і збірна Іспанії була набагато ближче до того, що б збільшити розрив у рахунку, ніж бундестім до того, що б його зрівняти.

Матч за 3-е місце

Німеччина – Уругвай 3:2 (1:1)

У матчах за третє місце команди рідко грають в повну силу – занадто велике розчарування від поразок у півфіналах. Але це був зовсім не той випадок. І німців, і уругвайців (особливо, звичайно, останніх) не дуже-то і чекали в півфіналі і перемога в «втішному» фіналі для тих і інших була б відмінною нагородою за хорошу роботу.

Матч за 3-е місце

Крім того, для «бронзових» німців невдача, як не крути, була б кроком назад, а уругвайські гравці, які дійшли до півфіналу вперше за 40 років, прекрасно розуміли, що другий раз в матчі такого рівня їм зіграти навряд чи вдасться.

Але все ж деяка розслабленість відчувалася. У німців, наприклад місце в воротах зайняв 36-річний Ханс-Йорг Бутт. Це було свого роду вдячністю ветерану – адже він після травми Рене Адлера відгукнувся на пропозицію Йоахіма Льова і перервав свою відпустку, щоб поїхати на мундіаль в якості третього голкіпера.

В результаті матч закінчився перемогою німців, які відкривши рахунок, були змушені і відіграватися.

Фінал

Іспанія – Нідерланди 1:0 (0:0, 0:0, дод. час 1:0)

Перед фіналом були очевидні дві речі: світ отримає нового чемпіона і вперше європейська збірна переможе на іншому континенті. Обидві команди, безперечно, заслужили цей фінал – на двох вони не виграли лише один раз (і це включаючи відбіркові матчі), голландці вибили головного фаворита турніру – Бразилію, а іспанці головне відкриття – німців.

Деяка перевага віддавалася іспанцям, вони і мали перевагу в першому таймі. Однак у другому таймі Роббен мав два супермомента, особливо гарний був перший, коли він чисто вийшов один на один з Касільясом, але іспанський голкіпер обидва рази зіграв фантастично.

А в додатковий час багато вирішила довша лава іспанців – Вісенте дель Боске кинув в бій Фернандо Торреса і Сеска Фабрегаса, а у ван Марвейка таких гравців в резерві просто не було. Втомлені голландці відбивалися, сподіваючись дотягнути до серії пенальті, Хейтінга отримав другу жовту картку. Не протрималися вони всього чотири хвилини – саме Фабрегас вивів на ударну позицію Іньєсту, чий удар і приніс Іспанії «золото».

Післямова

Що стосується «навколофутбольних» сторін дійства, то чемпіонат світу в ПАР, крім гучних вувузел, запам'ятався вкрай низькою організацією турніру і постійними повідомленнями про злочини відносно туристів. І добре, коли це були крадіжки.

Ось так буває, коли місце проведення чемпіонату світу вибирається не з позицій здорового глузду, а з політичних міркувань.

Восьминіг Пауль

А ще згадаємо знаменитого восьминога Пауля, який на Євро-2008 передбачав результати матчів за участю збірної Німеччини. Цього разу Пауль перевершив самого себе, вірно вказавши переможця у всіх матчах за участю німців. Після поразки від Іспанії найбільш гарячі вболівальники бундестім пропонували навіть засмажити нещасного оракула.













Ювілейний, двадцятий чемпіонат світу з футболу проходив в Бразилії. Турнір вийшов яскравим і барвистим, як справжній бразильський карнавал. Ось тільки господарям радості він не приніс.

Чемпіонат світу з футболу 2014 року

Господарі турніру: Бразилія.

Терміни проведення: 12 червня – 13 липня.

Кількість учасників: 32.

Чемпіон: Німеччина.

Кращий бомбардир: Хамес Родрігес (Колумбія) – 6 м'ячів.

Кращий гравець – Ліонель Мессі (Аргентина).

Німеччина - чемпіон світу 2014 року

Відбірковий турнір

У європейській зоні обійшлося без сенсацій. Такі команди, як Польща, Чехія і Сербія не змогли зайняти навіть другі місця в своїх група групах, а збірна Данії показала найгірший результат з команд, що зайняли другі місця, і теж залишилася поза стикових матчів.

Але що поробиш, це Європа і 13 путівок на всі хороші збірні просто не вистачає. Збірна Росії, під керівництвом Фабіо Капелло впевнено провела відбірковий турнір і вийшла на чемпіонат з першого місця, залишивши позаду збірну Португалії.

У стикових матчах португальці впевнено пройшли шведів 1:0 і 3:2, причому всі голи у них забив Кріштіану Роналду. У збірної Швеції двічі відзначився Златан Ібрагімович, який після поразки заявив: «Цей чемпіонат світу можна не дивитися, адже на ньому не буде мене».

Що ж, цілком в стилі Златана, скромно і по суті.

Хорвати впевнено обіграли збірну Ісландії (0:0 і 2:0), а греки – команду Румунії (3:1 і 1:1), а ось збірна України була за крок від того, щоб залишити за бортом чемпіонату світу команду Франції. У Києві, завдяки голам Зозулі та Ярмоленка українці перемогли 2:0.

Але французи зуміли взяти реванш на «Стад де Франс» з рахунком 3:0, причому два голи на рахунку центрального захисника Мамаду Сахо, який замінив у стартовому складі Лорана Косельні, вилученого в київському матчі. Це був уже п'ятий не вдалий плей-офф в історії нашої футбольної збірної

У Південній Америці сюрприз зі знаком «мінус» піднесла збірна Парагваю, яка зайняла останнє місце в кваліфікації. З огляду на те, що Бразилія була звільнена від відбіркових ігор п'ять перших місць безальтернативно зайняли збірні Аргентини, Колумбії, Чилі, Еквадору та Уругваю. Останнім, правда довелося грати стикові матчі і Йорданією, але уругвайці перемогли без особливих проблем – 5:0 і 0:0.

У фінальній пульці зони КОНКАКАФ «чудеса» показувала збірна Мексики, яка виграла лише два матчі з десяти. Положення врятувало тільки те, що Панама і Ямайка були ще гірші, це дозволило мексиканцям відправитися в стики з Новою Зеландією (5:1 і 4:2). А прямі путівки дісталися збірним США, Коста-Ріки і Гондурасу.

В Африці цього разу було не п'ять фінальних груп, переможці яких отримували путівки, а десять. Відповідно переможці грали між собою двоматчеві протистояння. Кот д'Івуар, Нігерія, Гана і Камерун впевнено перемогли своїх суперників, а ось в протистоянні Алжиру і Буркіна-Фасо довелося рахувати м'ячі, забиті на чужому полі.

Броненосець Фулеко – талісман чемпіонату

У Азії до трьох уже традиційних учасників мундіалю – Японії, Південної Кореї та Австралії приєдналася команда Ірану.

Путівки розподілилися таким чином:

Європа – 13 країн.

Південна Америка – 6.

Північна і Центральна Америка – 4.

Азія – 4.

Африка – 5.

Церемонія відкриття відбулася 12 червня на стадіоні «Арена Корінтіанс» в Сан-Пауло. Всього матчі чемпіонату проходили на 12 стадіонах в 12 містах Бразилії.

Офіційним гімном чемпіонату стала пісня "We are the one" у виконанні Пітбуля (прізвисько Армандо Крістіана Переса – американського репера кубинського походження) і Дженніфер Лопес. Відеокліп на цю композицію став одним з найбільш популярних в Інтернеті на той час.

Офіційним м'ячем чемпіонату став «Adidas Brazuca».

Талісманом чемпіонату вибрали броненосець фулеко. Крім іншого, вибір символом чемпіонату зникаючого виду тварини повинен був привернути увагу людства до проблем екології.

Традиційним тваринам-провісником чемпіонату світу стала величезна морська черепаха на прізвисько «Велика голова». Вона правильно передбачила перемогу господарів у стартовому матчі з Хорватією, але потім ця тема сильно не мусувалася. Мабуть, тема пророкування фауною стала нецікавою.

Фінальна частина

Склад груп

Група A: Бразилія, Хорватія, Мексика, Камерун.

Група B: Іспанія, Голландія, Чилі, Австралія.

Група C: Колумбія, Греція, Кот д'Івуар, Японія.

Група D: Італія, Англія, Уругвай, Коста-Ріка.

Група E: Франція, Швейцарія, Еквадор, Гондурас.

Група F: Аргентина, Боснія і Герцеговина, Нігерія, Іран.

Група G: Німеччина, Португалія, Гана, США.

Група H: Бельгія, Росія, Алжир, Південна Корея.

Церемонія відкриття

У матчі відкритті Бразилія – Хорватія стався скандал. За рахунку 1:1 японський арбітр Юіті Насімура призначив у ворота хорватів пенальті, якого не було і близько.

Стартовий матч турніру. Бразилія – Хорватія

Йшла 71-а хвилина зустрічі, рахунок був 1:1 і хорвати успішно стримували атакуючі спроби «пентакампеонів». Неймар пенальті реалізував, забивши свій другий гол в матчі, а в доданий час Оскар закріпив перемогу Бразилії.

Груповий етап

Група A

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Бразилія 0:0 3:1 4:1 2 1 0 7-2 7 2 Мексика 0:0/td> 3:1 1:0 2 1 0 4-' 7 3 Хорватія 1:3 1:3 4:0 1 0 2 6-6 3 4 Камерун 1:4 1:3 0:4 0 0 3 1-9 0

В іншому матчі групи мексиканці відправили три м'ячі в ворота збірної Камеруну, два з яких не були зараховані через офсайди, причому в одному випадку рішення було досить сумнівним, а в другому ніякого офсайду не було абсолютно точно.

Справедливість прийшла на 61-й хвилині, коли Перальта вдало зіграв на добиванні. Для збірної Камеруну це була єдина гра, коли її гравці грали в футбол. Після цього почалися малоприємні історії з повіями, вимогою преміальних, скандалами між гравцями. Апофеозом стала бійка між Ассу-Екотто і Бенджаміном Муканджо в кінцівці матчу з Хорватією, який камерунці безславно програли.

В іншому матчі другого туру Бразилія та Мексика зіграли в нульову нічию, але матч вийшов дуже цікавим – обидві команди створили достатньо моментів для взяття воріт. Мексиканці, на мій погляд, з точки зору командної гри взагалі стали кращою командою групового етапу.

Рафа Маркес святкує взяття воріт

Мігель Еррера грав за досить архаїчною схемою 5-3-2, яка при атаці за рахунок крайніх гравців трансформувалася 3-5-2, але кожен гравець досконало знав свій маневр. Особливо здорово вони зіграли в заключному турі з Хорватією, котрим необхідна була тільки перемога.

Мексиканці стримали натиск суперника, в кінцівці помітно додали, в тому числі за рахунок проведених замін. Підсумок – три м'ячі в період з 72-ю по 82-у хвилини.

Що стосується Бразилії, то на груповому етапі, незважаючи на перше місце, вона не переконала. Перш за все, кидалося в очі сумбурна гра в атаці. Таке відчуття, що Сколарі розраховував на індивідуальні якості своєї єдиної зірки – Неймара. Організовану оборону мексиканців бразильці не змогли зламати, з хорватами допоміг суддя, а розгром збірної Камеруну в розрахунок за вище названих причин можна не брати.

Група B

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Нідерланди 2:0 5:1 3:2 3 0 0 10-3 9 2 Чилі 0:2 2:0 3:1 2 0 1 5-3 6 3 Іспанія 1:5 0:2 3:0 1 0 2 4-7 3 4 Австралія 2:3 1:3 0:3 0 0 0 3-9 0

Повалення чемпіонів сталося в цій групі, і це була головна сенсація першого етапу – іспанці, поряд з німцями і бразильцями, вважалися головними фаворитами чемпіонату.

У першому матчі з Нідерландами все почалося звично: іспанці забрали м'яч, комбінували і відкрили рахунок – Хабі Алонсо реалізував пенальті. Незадовго до перерви Сільва втратив можливість збільшити рахунок, а потім світ побачив шедевр від Робіна ван Персі.

Розгом іспанців

Розгром, вчинений помаранчевими, можна було б прийняти за випадковість – адже в одному конкретному матчі може статися все, що завгодно. Але у другій зустрічі з чилійцями збірна Іспанії не продемонструвала своїх кращих якостей і вже офіційно склала повноваження чемпіонів світу.

Вісенте дель Боске зробив помилку багатьох тренерів – занадто довго тримався за гравців, які принесли успіх. З іншого боку, який сенс був від них відмовлятися – адже ніхто з них ще не досяг критичного віку (тільки Хаві виповнилося 34) і вони як і раніше гарно грали в своїх клубах.

Так нідерландці та чилійці достроково вийшли в плей-офф і в третьому турі визначали кращого в очному поєдинку. Що стосується збірної Австралії, то вона не могла не викликати симпатію своїми бійцівськими якостями – і з Чилі і з командою ван Гаала вони билися до кінця (з останніми навіть вели в рахунку), а ветеран Тім Кехілл забив двічі, причому його гол Нідерландам став одним з кращих на турнірі.

Будь в австралійців група простіше, вони цілком могли поборотися за путівку в плей-офф, так що об'єктивно їх було трохи шкода.

Група C

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Колумбія 3:0 2:1 2:1 3 0 0 9-2 9 2 Греція 0:3 2:1 0:0 1 1 1 2-4 4 3 Кот д'Івуар 1:2 1:2 2:1 1 0 2 4-5 3 4 Японія 1:4 0:0 1:2 0 1 2 2-6 1

Найбільш рівна, за складом учасників група, де всі команди претендували на вихід в плей-офф. Однак насправді збірна Колумбії виявилася на голову краще всіх, здобувши три впевнені перемоги, дві з яких – з великим рахунком. Тоді весь світ дізнався атакуючого півзахисника «Монако» Хамеса Родрігеса, який забивав у кожному матчі чемпіонату.



Вирішальний гол греки забили з "лівого" пенальті, призначеного вже в доданий час – Самарас, намагаючись завдати удару, зачепився за ногу суперника, але еквадорський арбітр Карлос Віра вказав на «точку», а сам «потерпілий» реалізував пенальті. Але «слони» можуть нарікати і на власну недбалість – за пару хвилин до цього вони втекли в контратаку в чисельній більшості, але завозилися з м'ячем.Потужна команда Кот д'Івуару, що мала в складі таких гравців, як Дідьє Дрогба, Яя Туре, Жервіньо, Соломон Калу, здавалося б, повинна вийти з групи. Але після перемоги над японцями івуарійці занадто пізно включилися в гру з Колумбією, а потім програли збірній Греції в ситуації, коли їх влаштовувала нічия.

Будь-яка середньоєвропейська збірна якби і не забила гол, то домоглася б стандарту, розігруючи який просто-напросто вбила б час.

Ну а Греція в черговий раз продемонструвала світу свою приголомшливу здатність викручуватися з найскладніших ситуацій. Вони начисто програли стартовий матч Колумбії, потім, граючи в меншості більше тайму проти японців, зуміли зберегти нічию, а що було далі, ви вже знаєте.



Група DКоманда Японії може занести собі в пасив тільки заключний матч з Колумбією, в двох інших зустрічах вони виглядали цілком достойно – проти Кот д'Івуару їм не вистачило трішки удачі, проти Греції – елементарної пробивної міці.

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Коста-Ріка 3:1 1:0 0:0 2 1 0 4-1 7 2 Уругавай 1:3 1:0 2:1 2 0 1 4-4 6 3 Італія 0:1 0:1 2:1 1 0 2 2-3 3 4 Англія 0:0 1:2 1:2 0 1 2 2-4 1

Про те, що Коста-Ріка займе перше місце в цій групі , перед початком турніру міг говорити тільки божевільний або фанат-оптиміст цієї збірної. Всі аналітики говорили про те, що Італія, Англія, Уругвай – три команди, які виграли в сумі сім чемпіонатів світу, повинні забивати якомога більше костариканцям, оскільки справа в групі може дійти до підрахунку різниці забитих і пропущених м'ячів.

У підсумку в цих матчах збірна Коста-Ріки пропустила один гол і той з пенальті, і після другого туру вже застовпила за собою перше місце в групі. Найдивовижніше не те, що зробили футболісти цієї збірної, а ЯК вони це зробили. Ніякого «автобуса», ніякого полювання за суперниками, ніякого позамежного везіння. Футболісти збірної Коста-Ріки просто грали в футбол і грали краще, ніж їх імениті суперники.

Саурес забиває Харту

Друге місце посів Уругвай, що опинився в ролі аутсайдера після поразки в стартовому матчі. Однак в уругвайців є Луїс Суарес, який пропускав перший матч через травму. У матчі з Англією він грав, не долікувавшись, але двома м'ячами вирішив результат протистояння.

У зустрічі з Італією Суарес міг стати антигероєм матчу, але мексиканський арбітр Марко Родрігес прогледів момент, коли уругваєць вкусив Джорджо К'єлліні. Даремно італієць демонстрував сліди від зубів на своєму передпліччя.

Італія з 60-й хвилині після видалення Маркізіо грала вдесятьох, а ще через 15 хвилин через травму поле покинув Верратті. Трьома хвилинами пізніше трапився той самий укус, і видалення Суареса було б дуже доречним для італійців, яких влаштовувала нічия. Але його не трапилося, і на 81-1 хвилині Дієго Годін після розіграшу кутового відправив м'яч у сітку.

Про англійців сказати особливо нічого. Вони грали не краще і не гірше уругвайців і італійців, але поступилися в обох матчах.

Група E

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Франція 5:2 0:0 3:0 2 1 0 8-1 7 2 Швейцарія 2:5 2:1 3:0 2 1 0 7-6 6 3 Еквадор 0:0 1:2 2:1 1 1 1 3-3 4 4 Гондурас 0:3 0:3 1:2 0 0 3 1-8 0

Матч першого туру між Швейцарією і Еквадором був дуже важливий – вони вважалися конкурентами в боротьбі за другу путівку. Гра вийшла класною, Еквадор відкрив рахунок, але швейцарці вирвали перемогу в доданий час. Треба сказати, що збірна Еквадору здивувала організованою грою, а перемога Швейцарії виглядала не те, що б незаслуженої, але дещо не логічною.

Французи в перших двох матчах забили вісім м'ячів, продемонструвавши швидку гру в атаці, після чого їх різко стали зараховувати до фаворитів першості.

В останньому матчі еквадорців влаштувала будь-яка перемога над збірною Франції, адже при рівності очок враховувалася, перш за все, різниця забитих і пропущених м'ячів, а французи зі своїми + 6 могли відчувати себе спокійно.

Але гравці збірної Франції не дозволили себе обіграти, і відкрили дорогу в плей-офф Швейцарії, яка завдяки хет-трику Шакірі, розгромила команду Гондурасу.

Група F

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Аргентина 3:2 2:1 1:0 3 0 0 6-3 9 2 Нігерія 2:3 1:0 0:0 1 1 1 3-3 4 3 Боснія і Герцеговина 1:2 012 3:1 1 0 2 4-4 3 4 Іран 0:1 0:0 1:3 0 1 2 1-4 1

Збірна Аргентини здобула три перемоги, але питань до команди було досить, своєю грою команда не переконала. Нарешті почав забивати на чемпіонатах світу і Ліонель Мессі – в трьох матчах він чотири рази вразив ворота суперника.

Друге місце дісталося збірній Нігерії, яка після несподіваної нічиєї з Іраном обіграла команду Боснії та Герцеговини. Втім, нігерійці повинні дякувати за перемогу суддівську бригаду і пані Фортуну.



Перед останнім туром у збірної Ірану залишалася надія на продовження боротьби, на ділі ніяких шансів проти боснійців у них не було.За дві хвилини до переможного гола Пітера Одемвінгіє арбітри не зарахували чистий гол Едіна Джеко, а в доданий час він же влучив м'ячем у штангу.

Ще тут був оновлений один з рекордів – автогол боснійського захисника Сеада Колошінаца в матчі з Аргентиною став найшвидшим автоголом у фінальних стадіях чемпіонатів світу.

Група G

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Німеччина 1:0 4:0 2:2 2 1 0 7-2 7 2 США 0:1 2:2 2:1 1 1 1 4-4 4 3 Португалія 0:4 2:2 2:1 1 1 1 4-7 4 4 Гана 2:2 1:2 1:2 0 1 2 4-6 1

Дві знакові події відбулися в матчі Німеччина – Гана. Як і чотири роки тому, жереб звів ці команди в одну групу і так само в складі команд один проти одного вийшли два рідних брата – Кевін-Прінс і Жером Боатенг. А гол Мирослава Клозе, коли він зрівняв рахунок в матчі, став для форварда 15-м на мундіалях і він зрівнявся з бразильцем Роналдо.

Що стосується подій в групі, то німці в стартовому матчі буквально зім'яли збірну Португалії – 4:0, а збірна США взяла реванш у команди Гани за поразку чотирирічної давності.

Юргена Клінсманна та Йоахим Лев

У другому турі ганці дали бій збірній Німеччини, змусивши німців відіграватися, ось Португалія ледь врятувалася в матчі з США. Поразка достроково відправляло португальців додому, і по закінченню 90 хвилин матчу американці вели 2:1 і лише на п'ятій доданій хвилині Сильвестр Варела зміг зрівняти рахунок.

Перед останнім туром щосили обговорювалася ситуація навколо матчу Німеччина – США, адже команди влаштовувала нічия, а обидва головних тренера були німцями. Більш того, наставник бундесманшафт Йоахим Лев працював у тренерському штабі Юргена Клінсманна. Але всупереч цим розмовам, німці перемогли 1:0.

Ні Португалії, ні Гані це не допомогло. Незважаючи на перемогу, португальці виявилися нижче збірної США за додатковими показниками – чотири пропущені від німців м'яча сильно тягнули вниз.

Група H

# Команда 1 2 3 4 В Н П М О 1 Бельгія 2:1 1:0 1:0 3 0 0 4-1 9 2 Алжир 1:2 1:1 4:2 1 1 1 6-5 4 3 Росія 0:1 1:1 1:1 0 2 1 2-3 2 4 Південна Корея 0:1 2:4 1:1 0 1 2 3-6 1

Ось і дісталися до збірної Росії. Мабуть, команда показала найнудніший футбол на турнірі. Хоча, якби не ляп Акінфєєва в першому матчі з корейцями, і трохи удачі у зустрічі з бельгійцями, коли до нічиєї нам не вистачило кількох хвилин, то все могло б скластися по-іншому.

Росія – Алжир. Черговий позор сусідів

Ну а перед матчем з Алжиром в перемогу команди не вірили навіть відчизняні експерти. Насправді алжирці здорово виглядали проти Бельгії, яким довелося докласти максимум зусиль, щоб переламати хід невдало складався матчу.

Корейців же вони обробили просто зразково-показово і заслужено зайняли друге місце в групі. Перше передбачувано дісталося бельгійцям, які, однак, не вразили. Всі перемоги у них вийшли якимись натужними, з їх складом можна було вигравати і впевненіше.

Закрадалася думка, що бельгійці виходять на пік форми поступово, але це виявилося не зовсім так...

1/8 фіналу

Бразилія – Чилі 1:1 (1:1, 0:0, дод. час 0:0), по пенальті 3:2

Якщо бразильці і виглядали фаворитами, то більше на папері, завдяки тому, що історично це, звичайно, більш сильна збірна. Але на даному турнірі чилійці виглядали впевненіше, та й по позиціях їх команда виглядала не гірше господарів турніру.

Гол Давіда Луїса чилійцям

Хіба що пара центральних захисників Тіаго Сілва – Давид Луїс виглядала сильніше своїх опонентів. Саме ця пара і створила гол в дебюті матчу – після подачі кутового пішла скидка Сілви і удар головою Луїса. Чилійці відігралися на 31-й хвилині – Халк помилився при передачі, а Алексіс Санчіс використав свій момент.

По ходу матчу у склалося враження, що гравці збірної Чилі трохи комплексують перед іменитим суперником. Все-таки досвід великих турнірів – річ не замінна. Правда, на 119-й хвилині Пінілья міг спростувати всі ці міркування, але м'яч після його удару влучив у поперечину.

А героєм післяматчевої серії став Жуліо Сезар, який відбив два перших удари від Пінільі й Алексіса Санчеса.

Колумбія – Уругвай 2:0 (1:0)

Ще дві південноамериканські збірні зустрічалися і в цьому матчі. Уругвайці не дорахувались дискваліфікованго Луїс Суарес, і це трохи знижувало їх шанси. Хоча наявність у складі Дієго Форлана і Едінсон Кавані не давало суперникам приводу для розслаблення. Нехай ці форварди поки грали не дуже здорово, але один епізод вони завжди могли завершити як треба.

Але збірна Колумбії продовжила свою переможну ходу. Результат матчу вирішив Хамес Родрігес – перший гол він забив на 28-й хвилині дальнім ударом (цей гол визнали найкращим на чемпіонаті), а на початку другого тайму він вже виступив в ролі центрфорварда, завершивши комбінацію ударом з лінії воротарського.

Нідерланди – Мексика 2:1 (0:0)

Дуже цікавий і напружений матч відбувся в Форталезі. Мексиканська збірна дуже вдало стримувала зоряну атаку суперника, і небезпечно контратакували, а на початку другого тайму Джованні дос Сантос відкрив рахунок, після чого завдання нідерландців ускладнилося ще більше.

Помаранчеві лізли вперед, збірну Мексики кілька разів виручив Гільєрмо Очоа, але за дві хвилини до закінчення основного часу Уеслі Снейдер виявився першим на добиванні і вколотив м'яч у сітку.

Гол Снейдера

А вже в доданий час досвідчений Рафа Маркес в абсолютно безпечній для своїх воріт ситуації чогось зачепив Роббена і Клас-Ян Хюнтелаар реалізував пенальті.

Коста-Ріка – Греція 1:1 (0:0, 1:1, дод. час 0:0), по пенальті 5:3

Ох вже ця збірна Греції! В черговий раз вони ледь не зробили те, що останнім часом роблять постійно – вигризають потрібний результат за найнесприятливіших обставин.

Коли Брайан Руїс відкрив рахунок на 52-й хвилині, цей гол виглядав логічним і цілком заслуженим. Незабаром костариканці залишилися вдесятьох, але час ішов, а рахунок залишався незмінним. Але буквально в останній атаці греки зрівнюють рахунок – Сократіс Папастатопулос першим встиг на добивання.

Костариканці святкують історичній вихід до 1/4 фіналу

У додатковий час вже греки могли вирвати перемогу, але здорово зіграв голкіпер збірної Коста-Ріки Кейлор Навас. Він же і відбив удар Гекаса в серії пенальті, інші удари були точні.

Франція – Нігерія 2:0 (2:0)

Нігерійці, що невиразно виглядали на груповому етапі дали справжній бій збірній Франції. Французи мали велику перевагу, виручав Еньяма, м'яч влучав у поперечину і вибивався нігерійським захисниками з лінії воріт, але рахунок залишався нічийним.

Тільки на 79-й хвилині Поль Погба використовував єдину помилку голкіпера, а вже в доданий час Джозеф Йобо, який проводить 10-й матч у фінальних частинах чемпіонату світу (рекорд для футболістів Нігерії), зрізав м'яч у свої ворота.

Німеччина – Алжир 2:1 (0:0, 0:0, дод. час 2:1)

Вихід Мануель Нойера

Симпатична команда Алжиру і тут не впала в бруд обличчям. Мало хто очікував, що в цій зустрічі буде додатковий час. Але алжирці класно оборонялися і при нагоді небезпечно контратакували.

Кілька разів Німеччину виручав Мануель Нойер, своєчасно виходив з воріт, в цьому матчі вони дійсно стали в нагоді.

Але в додатковий час майстерність німців взяла своє – Шюррле забив на 92-й хвилині, Озіл – на 120-й. До честі алжирців, їх вистачило на гол престижу.

Аргентина – Швейцарія 1:0 (0:0, 0:0, дод. час 1:0)

І тут все вирішилося в кінцівці додаткового часу. В основний час швейцарці мало в чому поступалися своїм іменитим суперникам, хоча Дієго Бенальо вступав в гру частіше Серхіо Ромеро.

На 119-й хвилині все вирішив Ліонель Мессі. До цього капітан аргентинців був не дуже помітний, але в кінці саме він здійснив сольний прохід і буквально на тарілочці виклав м'яч Анхелю ді Марії.

Кінцівка вийшла валідольною – Швейцарія втратила найвірніший шанс зрівняти рахунок, та й аргентинці могли забити другий гол.

Бельгія – США 2:1 (0:0, 0:0, дод. час 2:1)

Американці знову продемонстрували свої бійцівські якості та вміння не опускати руки в самій безнадійній ситуації. Кращим гравцем матчу став Тім Ховард, який учинив, мінімум, шість фантастичних сейвів, що дозволило збірній США вистояти в основний час матчу.

У додатковий час де Брюйне і Лукаку зробили рахунок 2: 0, але американці не здалися і тут. На 107-й хвилині 19-літнє обдарування Джуліан Грін з "Баварії" відіграє один гол, і далі збірна США мала шанси зрівняти рахунок.

Чвертьфінали

Бразилія – Колумбія 2:1 (1:0)

Тіаго Сілва відкриває рахунок

Колумбійці повторили ту ж помилку, що і збірна Чилі, яка програла бразильцям на попередньому етапі. Вони злякалися суперника, який був нічим не кращий за них. Чимось іншим слабку гру збірної Колумбії пояснити важко.

У бразильців результат знову зробив центр оборони, в цей раз Тіаго Сілва забив після розіграшу кутового, а Давид Луїс шикарно виконав штрафний. За 10 хвилин до кінця матчу Хамес Родрігес реалізував зароблений Карлосом Баккою пенальті, колумбійці пішли вперед, але більше забити не змогли.

Ця гра стала дуже грубою – 54 фолу, а за три хвилини до кінця матчу Неймара забрали з поля на ношах, що укупі з другою жовтою карткою Тіаго Сілви вимальовувалося в величезну проблему для команди. Втім, крім Сколарі нікому до цього діла не було – Бразилія святкувала вихід у півфінал.

Німеччина – Франція 1:0 (1:0)

Це був матч рівних суперників, але німці виглядали солідніше. Ні, по іменах французи нітрохи не гірше, а десь, може, і краще за своїх суперників, але збірна Німеччини виглядала набагато більш згуртованими і більш монолітною.

Гол Хуммельса у ворота французів

У дебюті матчу Матс Хуммельс з подачі Тоні Крооса відкрив рахунок і цей гол став єдиним у матчі. Французи могли зрівняти рахунок, останній момент вже в доданий час мав Карім Банзема – німців виручив голкіпер.

Нідерланди – Коста-Ріка 0:0, по пенальті 4:3 (1:0)

До чвертьфіналу про Коста-Ріку вже ніхто не говорив в зневажливих тонах. Це команда змусила всіх поважати себе, і домоглася цього ГРОЮ.

Ось і нідерландці перший час явно остерігалися свого суперника, просто катаючи м'яч. Однак потім поступово стали збільшувати тиск і особливо активним виглядав Роббен. В результаті Кейлор Навас кілька разів виручив свою команду, а Уеслі Снайдер потрапив і в штангу, і в поперечину. Костариканці теж мали моменти, але їх було на порядок менше, проте на 116-й хвилині Яспер Сіллессен витягнув важкий м'яч після удару Маркоса Ураньї

Заміна Сілессена на Крула

А незабаром Луї ван Гаал зробив абсолютно не тривіальний хід – змінив голкіпера перед серією пенальті, випустивши Тіма Крула. Голкіпер «Ньюкасла» відбив два пенальті, і Голландія пройшла в півфінал.

Аргентина – Бельгія 1:0 (1:0)

Це був катастрофічно нудний чвертьфінал, часом навіть нагадував товариський матч. Рахунок був відкритий на вже 8-й хвилині – від гравця збірної Бельгії м'яч відскочив до Гонсало Ігуаїна, який без викрутасів пробив з лінії штрафної. І потрапив.

Бельгійці не поспішали форсувати події, а аргентинців така млява гра повністю влаштовувала. У другому таймі бельгійці зарухалися енергійніше, але сказати, що вони мали стовідсоткові можливості зрівняти рахунок, сказати не можна. Той же Ігуаїн, який потрапив в перекладину, був набагато ближче до мети.

Ігуаїн та ді Марія святкують взяття воріт збірної Бельгії

Виступ збірної Бельгії на турнірі вийшов якимось незрозумілим. Вони обіграли тих, кого повинні обіграти і якось покірно поступилися трохи більше класній команді. Очевидно, справа в тренері – Марк Вільмотс людина заслужена, але його тренерська кваліфікація викликає цілком обґрунтовані питання.

Півфінали

Німеччина – Бразилія 7:1 (5:0)

Ні, все-таки Бразилії безумовно не варто проводити чемпіонати світу! У 1950 році сталося знамените «мараканасо», зараз же ганьба була ще більшою, хоча і не всі в Бразилії так вважають.

Адекватної заміни вибулим Тіаго Сільві та Неймару у Сколарі не знайшлося, так її і не було. Данте, вийшов в центрі оборони разом з Давидом Луїсом захисник не того рівня, а дивлячись на атаку «пентакампеонів»: Фред – Бернад – Халк просто хотілося плакати, ці футболісти явно не для півфінального бою на чемпіонаті світу.

Знамениті 7:1 в матчі Німеччина – Бразилія

І все ж важко пояснити те, що сталося, такий недолугості на такому рівні бачити не доводилося. Томас Мюллер забив як на тренуванні, Миро Клозе дали спокійно пробити і зіграти на добиванні, а четвертий гол це взагалі щось. Кроос спокійно відбирає м'яч у Майкона, обігрується з Хедіра і забиває в порожні ворота.

До речі, гол Мирослава Клозе став рекордним, 16-м в фінальних стадіях чемпіонату світу.

Аргентина – Голландія 0: 0, по пенальті 4:2

Другий півфінальний матч став повною протилежністю першому. В'язка і непоступлива боротьба по всій площині поля йшла на протязі всієї гри, окрасою якої став підкат Маскерано під Роббена – зразково-показовий, прямо як з підручника.

Аргентина виходить у фінал

Взагалі, організація гри оборони цих збірних – повністю тренерська заслуга. Не володіючи захисниками світового рівня, обидва тренери так побудували гру, що команди не пропускали в трьох матчах поспіль (третьою «сухою» грою для нідерландців стане матч за 3-е місце) .

А взагалі чвертьфінал з Коста-Рікою став для збірної країни тюльпанів першим «сухим» матчем в плей-офф чемпіонату світу аж з 1994 року, коли в 1/8 фіналу з рахунком 2:0 була обіграна Ірландія.

Перед серією пенальті ван Гаал не став повторювати трюк із заміною голкіпера, випустивши на поле Класа-Яна Хюнтелаара. Хтозна, може і даремно – Сіллессен не відбив жодного пенальті, тоді як Серхіо Ромеро відбив удари Рона Влара і Уеслі Снайдера.

Матч за 3-е місце

Голландія – Бразилія 3:0 (2:0)

Найчастіше матч за третє місце не викликає у розчарованих поразкою в півфіналі команд належного інтересу. Але тільки не цього разу. Бразильцям хоч якось потрібно було реабілітуватися перед своїми вболівальниками, а голландці, які в порівнянні з чемпіонатом світу 2010 року і так зробили крок назад, хотіли хоча б виявитися в призерах.

Колоритні фанати Нідерландів

Цей матч підтвердив тезу про те, що Бразилії до півфіналу просто щастило. Десь, як в матчі з Хорватією, допомогли судді, в матчах плей-офф в атаці виручили захисники, а суперники просто не зіграли в повну силу.

Зіткнувшись же з організованими європейськими збірними, які їх не боялися (це важливо!), Бразильці демонстрували повну безпорадність як в обороні, так і в атаці. Звичайно, зіграла велику роль відсутність Неймара, але команда, що претендує на перемогу в чемпіонаті світу, не повинна настільки залежати від одного гравця. Та й Неймар, при всій до нього повазі гравець не того калібру, що б поодинці витягнути команду на такому турнірі.

У матчі з нідерландцями Бразилії не допомогло й повернення Тіаго Сілви: сім м'ячів вони, звичайно, не пропустили, але голландцям вистачило і трьох, два з яких були забиті вже до 17-й хвилині.

Фінал

Німеччина – Аргентина 1:0 (0:0, 0:0, дод. час 1:0)

Переможний гол Гетце

Втретє ці команди зустрічалися між собою у фінальному матчі чемпіонату світу, і це стало рекордом. Передстартові розклади були на боці німців – вони виглядали на турнірі набагато впевненіше, і три останні матчі на мундіалях залишилися за ними (фінал ЧС-1990, чвертьфінали в 2006 і 2010 роках).

Але це зовсім нічого не значило: фінал є фінал. Оборона аргентинців, як уже говорили, в плей-офф виглядала просто здорово, а атака, хоча і було ослаблена відсутністю ді Марії, по іменах виглядала дуже грізно. Що говорити, якщо такий гравець, як Серхіо Агуеро знову почав матч на лавці запасних.

Перший тайм ознаменувався травмою, отриманою Крістофером Крамером в зіткненні з Есек'єлем Гараєм і чистим виходом один на один, який запоров «вбивця моментів» Гонсало Ігуаїн, а також ударом Хеведаса в штангу. У другому таймі таких явних можливостей для взяття воріт у команд не було.

Початок додаткового часу змушує здригатися уболівальників обох команд – Ромеро рятує Аргентину після удару Шюррле, а Паласіо, вийшовши один на один з Нойером, перекидає м'яч і через голкіпера і через ворота.

А на 112-й хвилині німці домагаються свого: Маріо Гетце після пасу Андре Шюррле забиває переможний гол. Що, цікаво, обидва цих гравця вийшли на заміну. Аргентинці отримують шанс у вигляді штрафного удару, але Мессі б'є набагато вище воріт.

Німеччина – чемпіон! Цей титул став першим для об'єднаної команди Німеччини, до цього переможцем чемпіонату світу ставала збірна ФРН.

Невідомий призер 30-го та тріумф італійців у 1934 році. Історія чемпіонатів світу.

Другий поспіль тріумф італійців та перерва у 12 років. Історія чемпіонатів світу.

Битва при Берні та сходження Короля. Історія чемпіонатів світу.

Всесвітнє визнання Пеле та найскандальніший фінал в історії мундіалів. Історія чемпіонатів світу.

Тріумф Аргентини та 40-річний чемпіон Діно Дзофф.

"Рука Бога", крах надій команди Лобановського та величний Франц Беккенбауер. Історія чемпіонатів світу.

Божествений хвостик у США та геніальний Зідан у фіналі домашньої першості. Історія чемпіонатів світу.

Неймовірна Бразилія та перший в історії Мундіаль для України. Історія чемпіонатів світу.

...

...

...

...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua