Португалія - Марокко: анонс матчу ЧС-2018
20 червня на чемпіонаті світу у групі В зійдуться у матчі 2-го туру збірні Португалії та Марокко.
Гра відбудеться на стадіоні Лужнікі у Москві і розпочнеться о 15:00.
Перед очною зустріччю в активі португальців одне очко, у марокканців - немає залікових балів після поразки на останніх секундах від Ірану.
Португалія ж видала суперматч із Іспанією, коли Криштіану Роналду під занавіс поєдинку зрівняв рахунок та зробив його 3:3.
Очевидно, що для обох збірних ця зустріч стане ключовою на першості.
Уболівальники будуть уважно спостерігати за діями Роналду, а також Хакіма Зієша, який хоч і непогано виглядав у поєдинку з іранцями, проте не спромігся відзначитися результативними діями.
Взагалі в обох командах окрім вищезгаданих гравців є цікаві футболісти - це і Андре Сільва, і Гонсалу Гедеш, і захисник Реала Ашраф Хакімі. Очевидно, що марокканцям не повезло із жеребкуванням, проте вони зроблять все можливе, щоб виступити на ЧС-2018 якомога краще.
Чемпіонат світу
Груповий етап
Група В
2-й тур
20 червня, 15:00. Москва, стадіон Лужнікі
Португалія - Марокко
Суддя: Джо Флетчер (Канада).
Матчі на ЧС-2018: Португалія - Іспанія - 3:3, Марокко - Іран - 0:1
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Криштіану Роналду перегнав Ліонеля Мессі за кількістю забитих голів на чемпіонатах світу.
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