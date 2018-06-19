Португалія - Марокко: анонс матчу ЧС-2018

20 червня на чемпіонаті світу у групі В зійдуться у матчі 2-го туру збірні Португалії та Марокко.

Гра відбудеться на стадіоні Лужнікі у Москві і розпочнеться о 15:00.

Перед очною зустріччю в активі португальців одне очко, у марокканців - немає залікових балів після поразки на останніх секундах від Ірану.

Португалія ж видала суперматч із Іспанією, коли Криштіану Роналду під занавіс поєдинку зрівняв рахунок та зробив його 3:3.

Очевидно, що для обох збірних ця зустріч стане ключовою на першості.

Уболівальники будуть уважно спостерігати за діями Роналду, а також Хакіма Зієша, який хоч і непогано виглядав у поєдинку з іранцями, проте не спромігся відзначитися результативними діями.

Взагалі в обох командах окрім вищезгаданих гравців є цікаві футболісти - це і Андре Сільва, і Гонсалу Гедеш, і захисник Реала Ашраф Хакімі. Очевидно, що марокканцям не повезло із жеребкуванням, проте вони зроблять все можливе, щоб виступити на ЧС-2018 якомога краще.

Чемпіонат світу

Груповий етап

Група В

2-й тур

20 червня, 15:00. Москва, стадіон Лужнікі

Португалія - Марокко

Суддя: Джо Флетчер (Канада).

Матчі на ЧС-2018: Португалія - Іспанія - 3:3, Марокко - Іран - 0:1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Криштіану Роналду перегнав Ліонеля Мессі за кількістю забитих голів на чемпіонатах світу.