Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /ЧС-2018
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
116 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.06.2018  00:34

Польща - Колумбія: Левандовський та Ко покидають Мундіаль з низько опущеною головою. ВІДЕО

Роберту Левандовському поки, що так і не вдалося відзначитися на Мундіалі


У заключному матчі 11-го ігрового дня ЧС-2018 збірна Польщі зазнала ніщивної паразки від колумбійців.

Латиноамериканці активніше розпочали гру, прибравши до своїх ніг центр поля, і час від часу загострюючи гру біля воріт поляків.

Поляки ж у свою чергу мало нагадували команду, яка впевнено відібралася на ЧС.Загалом же дії Левандовського і Ко здебільшого нагадували приреченість.

Маючи протягом усього першого тайму напівмоменти, збірна Колумбії врешті-решт домоглася свого на 40-й хвилині. На вишуканий навіс Хамеса Родрігеса відгукнувся Йеррі Міні та головою розстріляв ворота Войцеха Щенсного.

Друга половина гри проходила приблизно за тим же сценарієм, що й перша. Колумбійці трохи більше котролювали м'яч і загалом ситуцію на полі. На 53-хвилині Хамес наносив удар зі зручної позиції, але захисники польської команди заблокували м'яч. На 59-й хвилині нагадав про себе лідер атак збірної Польщі Роберт Левандовський. Отримавши м'яч після подачі з флангу нападник Баварії другим дотиком пробивав по воротах Оспіни, але кіпер колумбійців виявився на висоті. Звісно, поляки намагалися перехопити ініціативу, створювати моменти, але у них геть нічого виходило.

А на 70-й хвилині колумбійці провели разючу атаку: Хуан Кінтеро вивів на побачення з воротарем Радамеля Фалькао, який влучно пробив у дальній кут воріт збірної Польщі. Далі вже поляки кинулися великими силами в атаку та потрапили в полон. Хамес Родрігес філігранним пасом з флангу вивів віч-на-віч з воротарем Хуана Куадрадо й нападник Ювентуса встановив підсумковий рахунок.

Тож 3:0 нам користь колумбійців, які продовжують боротьбу за вихід із групи Н.

Зазначимо, що в першому турі колумбійці поступилися японцям, а збірна Сенегалу перемогла поляків.

Нагадаємо, що раніше у групі Н матч Японія - Сенегал закінчився бойовою нічиєю.

Таким чином, збірні Сенегалу та Японії мають по 4 очки, а Колумбія - 3. В останньому турі групи Колумбія зіграє з Сенегалом, а Японія з Польщею.

Матчі відбудуться 28 червня.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група H

24 червня

Польща - Колумбія 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 40 Міна, 0:2 – 70 Фалькао, 0:3 – 75 Куадрадо

Польща – Шченсний, Пишчек, Беднарек, Паздан (Глік, 80), Берешиньський (Теодорчик, 72), Криховяк, Гуральський, Рибус, Зелиньський, Левандовський, Ковнацький (Гросицький, 57).

Колумбія – Оспіна, Арьяс, Міна, Санчес, Мохіка, Агиляр (Урібе, 32), Барріос, Куадрадо, Кінтеро (Лерма, 73), Хамес, Фалькао (Бакка, 78).

Попередження: Беднарек (61), Гуральський (85).





Читай також
Іспанія - Марокко: анонс матчу ЧС-2018
Уругвай - Росія: анонс матчу ЧС-2018
Екс-футболіст збірної України оцінив перспективи збірної Бельгії на ЧС-2018
Стало відомо про повторення цікавого досягнення на ЧС, яке було встановлено понад 60 років тому
Бразилія здобула дебютну перемогу на ЧС-2018, але Неймар та Ко знову не переконали, що вони фаворити. ВІДЕО
Збірна Росії отримала 20 мільйонів доларів за вихід із групи на ЧС-2018
Скандальний співак Роббі Вільямс пояснив, чому показав середній палець на церемонії відкриття ЧС-2018
Несподівана перемога Японії над Колумбією: перше вилучення на ЧС-2018, довгоочікуваний дебют Фалькао. ВІДЕО
Останні публікації
23.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
23.06.2018
ЧС-2018

Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
22.06.2018
Бокс

Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями
 
Усі публікації
Новини
00:34
ЧС-2018. Польща - Колумбія: Левандовський та Ко покидають Мундіаль з низько опущеною головою. ВІДЕО
24.06.2018
23:59
Футбол. Турецький клуб хоче підписати Ярмоленка
23:46
Футбол. Металіст переглядає хавбека з шостого німецького дивізіону
23:31
Футбол. Десна підпише чергового новачка з УПЛ
22:58
ЧС-2018. Колумбія познущалася над Польщею і залишила її за бортом Мундіалю
22:51
Футбол. Суркіс не відпустить талановитого динамівця на перегляд до Німеччини?
22:35
Футбол. Лунін поїде з Реалом в турне по США
22:05
ЧС-2018. Аргентинський тренер: Потрібно вигнати Мессі зі збірної
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
23.06.2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Відеоогляди всіх матчів ЧС-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Мессі - головна причина зубожілої гри збірної Аргентини
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!