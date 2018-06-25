Польща - Колумбія: Левандовський та Ко покидають Мундіаль з низько опущеною головою. ВІДЕО

Роберту Левандовському поки, що так і не вдалося відзначитися на Мундіалі



У заключному матчі 11-го ігрового дня ЧС-2018 збірна Польщі зазнала ніщивної паразки від колумбійців.

Латиноамериканці активніше розпочали гру, прибравши до своїх ніг центр поля, і час від часу загострюючи гру біля воріт поляків.

Поляки ж у свою чергу мало нагадували команду, яка впевнено відібралася на ЧС.Загалом же дії Левандовського і Ко здебільшого нагадували приреченість.

Маючи протягом усього першого тайму напівмоменти, збірна Колумбії врешті-решт домоглася свого на 40-й хвилині. На вишуканий навіс Хамеса Родрігеса відгукнувся Йеррі Міні та головою розстріляв ворота Войцеха Щенсного.

Друга половина гри проходила приблизно за тим же сценарієм, що й перша. Колумбійці трохи більше котролювали м'яч і загалом ситуцію на полі. На 53-хвилині Хамес наносив удар зі зручної позиції, але захисники польської команди заблокували м'яч. На 59-й хвилині нагадав про себе лідер атак збірної Польщі Роберт Левандовський. Отримавши м'яч після подачі з флангу нападник Баварії другим дотиком пробивав по воротах Оспіни, але кіпер колумбійців виявився на висоті. Звісно, поляки намагалися перехопити ініціативу, створювати моменти, але у них геть нічого виходило.

А на 70-й хвилині колумбійці провели разючу атаку: Хуан Кінтеро вивів на побачення з воротарем Радамеля Фалькао, який влучно пробив у дальній кут воріт збірної Польщі. Далі вже поляки кинулися великими силами в атаку та потрапили в полон. Хамес Родрігес філігранним пасом з флангу вивів віч-на-віч з воротарем Хуана Куадрадо й нападник Ювентуса встановив підсумковий рахунок.

Тож 3:0 нам користь колумбійців, які продовжують боротьбу за вихід із групи Н.

Зазначимо, що в першому турі колумбійці поступилися японцям, а збірна Сенегалу перемогла поляків.

Нагадаємо, що раніше у групі Н матч Японія - Сенегал закінчився бойовою нічиєю.

Таким чином, збірні Сенегалу та Японії мають по 4 очки, а Колумбія - 3. В останньому турі групи Колумбія зіграє з Сенегалом, а Японія з Польщею.

Матчі відбудуться 28 червня.

Чемпіонат світу

Груповий етап

2 тур

Група H

24 червня

Польща - Колумбія 0:3 (0:1, 0:2)

Голи: 0:1 – 40 Міна, 0:2 – 70 Фалькао, 0:3 – 75 Куадрадо

Польща – Шченсний, Пишчек, Беднарек, Паздан (Глік, 80), Берешиньський (Теодорчик, 72), Криховяк, Гуральський, Рибус, Зелиньський, Левандовський, Ковнацький (Гросицький, 57).

Колумбія – Оспіна, Арьяс, Міна, Санчес, Мохіка, Агиляр (Урібе, 32), Барріос, Куадрадо, Кінтеро (Лерма, 73), Хамес, Фалькао (Бакка, 78).

Попередження: Беднарек (61), Гуральський (85).