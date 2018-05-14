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14.05.2018  20:23

Історичний нокдаун Ломаченка після влучного удару Лінареса: з'явилося вражаюче фото неприємного моменту

 Mikey Williams, Tom Hogan/Hoganphotos

У поєдинку проти Хорхе Лінареса українець Василь Ломаченко вперше у кар'єрі побував у нокдауні. 

Історичний момент відбувся у шостому раунді після того, як Лома пропустив правий від опонента.

Ломаченко опинився на канвасі, приземлившись на нього "п'ятою точкою", проте одразу підвівся і продовжив бій, а у 10-му раунді нокаутував Лінареса потужним ударом по печінці

У мережі з'явилося вражаюче фото неприємного для Ломаченка момента, на якому видно, наскільки потужним був пропущений удар від венесуельця. 

 Mikey Williams, Tom Hogan/Hoganphotos

Нагадаємо, Ломаченко став володарем поясу чемпіона світу WBA у легкій вазі.

Після бою Ломаченко зізнався, що йому було дуже неприємно опинитися у нокдауні і пояснив, чому припустився такої помилки.

Згодом стало відомо, що бій Ломаченко - Лінарес очолив один із найважливіших телерейтингів у США.

Завдяки перемозі над Лінаресом Ломаченко став автором унікального досягнення у боксі.





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