Історичний нокдаун Ломаченка після влучного удару Лінареса: з'явилося вражаюче фото неприємного моменту
|Mikey Williams, Tom Hogan/Hoganphotos
У поєдинку проти Хорхе Лінареса українець Василь Ломаченко вперше у кар'єрі побував у нокдауні.
Історичний момент відбувся у шостому раунді після того, як Лома пропустив правий від опонента.
Ломаченко опинився на канвасі, приземлившись на нього "п'ятою точкою", проте одразу підвівся і продовжив бій, а у 10-му раунді нокаутував Лінареса потужним ударом по печінці.
У мережі з'явилося вражаюче фото неприємного для Ломаченка момента, на якому видно, наскільки потужним був пропущений удар від венесуельця.
|Mikey Williams, Tom Hogan/Hoganphotos
Нагадаємо, Ломаченко став володарем поясу чемпіона світу WBA у легкій вазі.
Після бою Ломаченко зізнався, що йому було дуже неприємно опинитися у нокдауні і пояснив, чому припустився такої помилки.
Згодом стало відомо, що бій Ломаченко - Лінарес очолив один із найважливіших телерейтингів у США.
Завдяки перемозі над Лінаресом Ломаченко став автором унікального досягнення у боксі.
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