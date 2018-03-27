П'ятов оцінив дії наймолодшого голкіпера в історії збірної України

Воротар-рекордсмен збірної України Андрій Лунін має набиратися досвіду в матчах і на тренуваннях.

Таку заяву зробив основний голкіпер української команди Андрій П'ятов, коментуючи дії Луніна у товариському поєдинку із Саудівською Аравією (1:1).

"Я хоч і не люблю обговорювати дії своїх колег, йому відразу сказав, що він провів хороший поєдинок. Але мене це не здивувало. Андрій - спокійний, скромний, вихований і впевнений в собі хлопець. Молодець", - каже досвідчений воротар.

За словами П'ятова, Лунін має більш впевнено керувати діями партнерів.

"Так і я ж не з перших днів в збірній кричав на захисників - соромився (посміхається). Звичайно, він і сам, напевно, знає, що потрібно більше розмовляти, підказувати. У нього ще все попереду", - вважає він.

Також, за його словами, Лунін має витримати і перевірку славою.

"Я сказав йому: "У нас постійно роблять з кого-то зірку, але такими стають одиниці". Він каже, що намагається нічого не читати, а просто працює. Так що, думаю, йому цей галас не зашкодить. Головне, щоб потрапив до хорошого тренера. Поки потрібно все вбирати - як губка. Стиль гри з часом можна поміняти, а зараз треба набиратися досвіду...", - цитує П'ятова zbirna.com.

Нагадаємо, що вийшовши на поле у стартовому складі синьо-жовтих, Лунін став наймолодшим голкіпером в історії збірної.

Цікаво, що Лунін критично оцінив свої дії у грі із Саудівською Аравією.

Зазначимо, що після поєдинку із Саудівською Аравією Лунін відправився у розташування молодіжки.

Також була інформація, що Луніним цікавиться Інтер та Ліверпуль.