Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
822 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
27.03.2018  10:23

П'ятов оцінив дії наймолодшого голкіпера в історії збірної України

 

Воротар-рекордсмен збірної України Андрій Лунін має набиратися досвіду в матчах і на тренуваннях.

Таку заяву зробив основний голкіпер української команди Андрій П'ятов, коментуючи дії Луніна у товариському поєдинку із Саудівською Аравією (1:1).

"Я хоч і не люблю обговорювати дії своїх колег, йому відразу сказав, що він провів хороший поєдинок. Але мене це не здивувало. Андрій - спокійний, скромний, вихований і впевнений в собі хлопець. Молодець", - каже досвідчений воротар.

За словами П'ятова, Лунін має більш впевнено керувати діями партнерів. 

"Так і я ж не з перших днів в збірній кричав на захисників - соромився (посміхається). Звичайно, він і сам, напевно, знає, що потрібно більше розмовляти, підказувати. У нього ще все попереду", - вважає він.

Також, за його словами, Лунін має витримати і перевірку славою.

"Я сказав йому: "У нас постійно роблять з кого-то зірку, але такими стають одиниці". Він каже, що намагається нічого не читати, а просто працює. Так що, думаю, йому цей галас не зашкодить. Головне, щоб потрапив до хорошого тренера. Поки потрібно все вбирати - як губка. Стиль гри з часом можна поміняти, а зараз треба набиратися досвіду...", - цитує П'ятова zbirna.com.

Нагадаємо, що вийшовши на поле у стартовому складі синьо-жовтих, Лунін став наймолодшим голкіпером в історії збірної.

Цікаво, що Лунін критично оцінив свої дії у грі із Саудівською Аравією.

Зазначимо, що після поєдинку із Саудівською Аравією Лунін відправився у розташування молодіжки.

Також була інформація, що Луніним цікавиться Інтер та Ліверпуль.





Читай також
Агент підтвердив інтерес Ювентуса до талановитого голкіпера Зорі
Талановитим українцем цікавиться Ювентус
Батько Луніна про інтерес Ювентуса: Що буде далі поки рано говорити
Рафаїлов дав нову інформацію про Луніна і Реал Сосьєдад
Караваєв повісив цінник на свого партнера Луніна
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
13:23
Теніс. Світоліна про вихід у чвертьфінал Маямі: Гарний фізичний стан та хороша подача - мої козирі
12:56
Футбол. Чи вийде збірна України (U-19) на Євро-2018: букмекери дали прогноз
12:43
Футбол. Ярмоленко збирається відвідати матч Японія - Україна
12:21
ЧС-2018. В Ісландії оголосили про дипломатичний бойкот Мундіалю в Росії
11:59
Баскетбол. Лень отримав травму, Фінікс знову програв у матчі НБА
11:43
ЧС-2018. Як чинні чемпіони Європи зіграють у Росії: Фонсека дав прогноз
11:22
Футбол. У збірній України розповіли про подарунок на ювілейний матч Ротаня
10:59
Футбол. І Роналду не допоміг: як Португалія програла Нідерландам у товариському матчі. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!