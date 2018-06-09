Салах відповів Рамосу щодо травми у фіналі ЛЧ: Я ніколи не казав йому, що все в порядку
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах не писав Серхіо Рамосу, що все в порядку після травми у фіналі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє Marca.
"Я вважаю коментарі Рамоса про мою травму кумедними. Усе в порядку, він спочатку змусив мене плакати, а потім сміятися. Може, він ще розповість мені, чи відновлюсь я до чемпіонату світу?" - сказав єгиптянин.
"Він надіслав мені повідомлення, але я ніколи не говорив йому, що все в порядку. Це був найгірший момент у моїй кар'єрі. Навіть не знаю, чи був це ігровий момент. Можливо?" - цитує Салаха Трибуна.
Як відомо, Салах отримав пошкодження ключиці після зіткнення із Серхіо Рамосом у середині першого тайму та залишив поле. У підсумку його Ліверпуль програв Реалу 1:3.
Згодом стало відомо, що Салах все-таки встигне відновитися та зіграє на ЧС-2018.
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