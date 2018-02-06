Збірна України у боротьбі поступилася Іспанії в 1/4 фіналу Євро-2018

Збірна України поступилася Іспанії та залишила Євро-2018/uefa.com

Збірна України у матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2018 зазнала поразки 0:1 від Іспанії.

Українці залишають турнір, який проходить у словенській Любляні, а іспанці зіграють в 1/2 фіналу - їхнім суперником буде Казахстан.

В іншому півфіналі зіграють Росія та Португалія. Матчі цієї стадії відбудеться 8 лютого.

Чемпіонат Європи

Плей-офф

1/4 фіналу

6 лютого

Україна - Іспанія - (0:1)

Гол: 0:1 - 18 Пола

Чемпіон провів онлайн-трансляцію матчу Україна - Іспанія.

6 лютого в 1/2 фіналу Євро-2018 пробилася Португалія, яка розгромила Азербайджан.

Нагадаємо, що це друга поразка у трьох матчах на турнірі: у другому матчі групового етапу українці поступилися Португалії.

Напередодні на Євро визначилися перші півфіналісти. Ними стали збірні Казахстану та Росії.