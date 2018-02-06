165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.02.2018 23:40
Збірна України у боротьбі поступилася Іспанії в 1/4 фіналу Євро-2018
|Збірна України поступилася Іспанії та залишила Євро-2018/uefa.com
Збірна України у матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2018 зазнала поразки 0:1 від Іспанії.
Українці залишають турнір, який проходить у словенській Любляні, а іспанці зіграють в 1/2 фіналу - їхнім суперником буде Казахстан.
В іншому півфіналі зіграють Росія та Португалія. Матчі цієї стадії відбудеться 8 лютого.
Чемпіонат Європи
Плей-офф
1/4 фіналу
6 лютого
Україна - Іспанія - (0:1)
Гол: 0:1 - 18 Пола
Чемпіон провів онлайн-трансляцію матчу Україна - Іспанія.
6 лютого в 1/2 фіналу Євро-2018 пробилася Португалія, яка розгромила Азербайджан.
Нагадаємо, що це друга поразка у трьох матчах на турнірі: у другому матчі групового етапу українці поступилися Португалії.
Напередодні на Євро визначилися перші півфіналісти. Ними стали збірні Казахстану та Росії.
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