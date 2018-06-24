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24.06.2018  20:52

Іспанія - Марокко: анонс матчу ЧС-2018

 

Іспанія - Марокко

Група В, 3-й тур

25 червня, 21:00

Стадіон Калінінград, Калінінград

Головний арбітр: Равшан Ірматов (Узбекистан)
Асистенти: Абдухамідулло Расулов і Жахонгір Саїдов (обидва - Узбекистан)
Резервний арбітр: Мохаммед Абдулла (ОАЕ)

У матчі 3-го туру групи В збірна Іспанії зіграє проти збірної Марокко. 

Хоча іспанці майже й вирішили завдання виходу в 1/8, але перемога підопічних Йерро дозволить червоній фурії не озиратися на парелельний матч Іран - Португалія. Наразі Іспанія та Португалія мають у своєму активі по 4 очки, Іран - 3, але за додатковими показниками, саме підопічні Йерро знаходяться на вершині турнірної таблиці. Тому у випадку перемоги, Іспанці на 99% посядуть 1 місце в групі. Незважаючи, на доволі важку перемогу над Іраном у 2-му турі, гра іспанців виглядає найбільш цілісною та солідною в порівнянні з іншими фаворитами турніру. Неозброєним оком помітно, що іспанці не форсують подій та грають з величезним запасом.

Турнірного значення для збірної Марокко гра не матиме, так як підопічні Ерве Ренара втратили будь-які шанси на продовження боротьби, але напевне захочуть гучно гримнути дверима.

Однією з головних інтриг стане той факт чи зможуть мароканці забити бодай один гол на турнірі. Нагадаємо, що в попередніх матчах команда з африканського континету зазнала двох мінімальних поразок: від Ірану та Португалії. Хоча, слід зазначити, що за грою мароканці виглядають дуже симпатично та не заслуговують покинути чемпіонат без жодного очка.

Нагадаємо також, що гра 1-го туру Португалія - Іспанія закінчилася надрезультативною нічиєю.

Раніше Чемпіон анонсував гру групи А Уругвай - Росія.

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади:

Іспанія: Давид де Хеа - Жорді Альба, Серхіо Рамос, Жерар Піке, Дані Карвахаль; Коке, Тіаго Алькантара; Іско, Давид Сільва; Дієго Коста, Яго Аспас

Марокко: Мунір Ель-Кажуї - Ашраф Хакімі, Ганем Саїсс, Мехді Бенатіа, Хамза Менділь, Карім аль-Ахмаді, Хаким Зійєх, Мбарк Буссуфа, Юнес Беланда, Нуреддін Амрабат; Халід Бутаїб

Слова:

Ерве Ренар (головний тренер збірної Марокко): "Ми хочемо зіграти цей матч так, ніби у нас є шанси вийти в плей-офф. Я дякую нашим уболівальникам і впевнений, що в матчі проти Іспанії їх буде багато. Наша команда готова фізично, всі здорові".

Лукас Васкес (півзахисник збірної Іспанії): "Ти багато разів можеш намагатися забити, але м'яч буде не йти в ворота ... Це все епізоди гри, в твоїх руках створювати небезпечні моменти знову і знову".

Цікаві факти:

Збірна Марокко виграла лише два матчі Чемпіонату світу з футболу з останніх 15. Однак ці дві перемоги припали якраз на останні матчі групового етапу: з Португалією в 1986 році (3:1) і з Шотландією в 1998-му (3:0).

Збірна Марокко вже втратила шанси на вихід з групи, програвши два матчі із загальним рахунком 0:2.

Дієго Коста забивав у двох попередніх матчах турніру; причому, в поєдинку з Іраном основний нападник збірної Іспанії відзначився курйозним голом після рикошету м'яча від його ноги.

Збірна Марокко пропустила два голи на турнірі - ранній і пізній; від Ірану марокканці пропустили на 90 + 5-й хвилині, від Португалії - на 4-й хвилині.

Після двох турів Іспанія лідирує в турнірі за кількістю успішних передач - одна тисяча триста дев'яносто п'ять.

У разі виходу в плей-офф в 1/8-й фіналу Іспанія зустрінеться з Росією або Уругваєм.





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